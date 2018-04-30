Özcan Deniz baba oldu! İşte bebekten ilk kare

Geçtiğimiz aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin bir bebekleri oldu. Özcan Deniz’in eşi bu gece doğum yaptı.Özcan Deniz, bebeğinin elini tuttuğu bir kareyi duygusal bir notla Instagram hesabından paylaştı.

''GELDİ MUCİZEM''

Özcan Deniz’in “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” mesajını paylaştı.





BEBEĞİN ADI KUZEY DENİZ

Çift, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleşen doğum sonrası bebekleri Kuzey Deniz’i kucağına aldı.