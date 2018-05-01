Özbek basını ziyareti böyle gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi'nin türbesini gezdi. Erdoğan’ın ziyareti Özbek basınında da geniş yer buldu.
Türbe önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim okudu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve ardından dua etti.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içerisindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kişilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti.
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