Ozan'ın olaylı gecesi! 'Bu kadar da olmaz' dedirten hareket

AZ DAHA GAZETECİYİ EZİYORDU: Bir süre sonra futbolcunun sevgilisi, mekan görevlileri eşliğinde çıkış yaptı. Bir anda flaşların patlamasıyla sinirlenen kumral kadın, "Siz kimsiniz de beni çekiyorsunuz, ben kimim?" diyerek bağırdı. Gazetecilerden "Ozan Tufan'la yemek yediniz" sözlerini duyan kadın, aracına bindiği gibi gaza yüklendi. Kaldırımda park halinde olan aracını kontrolsüz bir şekilde yola indiren ve vale kulübesine çarpan kumral güzel, neredeyse bir gazeteciyi eziyordu.



