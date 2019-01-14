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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde...

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde...

Kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tutan Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki günleriyle ilgili konuştu. Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 07:29 - Güncelleme: 14-01-2019 07:29

Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen Ozan Tufan kiralık olarak Alanyaspor'a verildi. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuşan Ozan Tufan, şunları söyledi:

"Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum. Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesinler. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.

''SAHA İÇİNDE SORUNLARIM OLDU''
Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum."

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