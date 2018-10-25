Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest!

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, transfer yüzünden Comolli'ye rest çekti.

4 MİLYON EURO İSTEDİ

Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan genç orta saha devre arasında Almanya'ya gitmek istiyor. Alman temsilcisi, başarılı oyuncunun yıllık ücretinin yarısı olan 800 bin euro ödemeyi kabul etti. Ancak Comolli, Ozan için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi.

'KADRO DIŞIYIM NASIL GETİREYİM'

Bu tutuma sert tepki gösteren Ozan da 'kadro dışıyım, nasıl o bonservisi getirebilirim' diyerek sitem etti. Sezon başında iki Alman kulübü Ozan Tufan için ciddi teklifler sunmuş fakat Comolli'nin düşündüğü bonservis fiyatı yüzünden transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.