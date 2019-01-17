Ozan Kabak Stuttgart'a imzayı attı

Galatasaray'la yollarını ayıran Ozan Kabak, Stuttgart ile 5.5 yıllık anlaşma sağladı. 19 yaşındaki genç futbolcu Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart için Almanya'da sağlık kontrolünden geçti. Bilindiği üzere genç savunmacı, Galatasaray'dan 12 milyon avro bedelle Stuttgart'ın yolunu tuttu.

Alman Kicker dergisine göre; ise 18 yaşındaki ismin gelecek rotası Bayern Münih olacak. Haberde, Alman devinin Ozan Kabak'ın bir sonraki transfer hakkını satın aldığı belirtildi.



