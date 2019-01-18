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Ozan Kabak rekorla tarihe geçti

Ozan Kabak rekorla tarihe geçti

Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 12:26 - Güncelleme: 18-01-2019 12:26

Galatasaray altyapısına 2011'de dahil olan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulübün çok şey beklediği 2000 jenerasyonuyla oluşturulan takımında önemli bir yer tuttu. Farklı alt yaş kategorilerinde forma giyen Ozan, 19 yaş altı takımındayken teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çekti. Genç savunma oyuncusu, Galatasaray A Takımı'nın formasını ilk kez geçen sezonun 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında giydi.

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Yunus Akgün gibi gençlerin götürüldüğü İsviçre'deki bu sezon öncesi kampında yer almayan genç savunma oyuncusu, buna rağmen sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Sezonun 3. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve kısa  süre alan Ozan Kabak, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasıyla başlayan süreçte bir karşılaşma hariç ilk 11'deki yerini kaptırmadı.

18 yaşındaki savunma oyuncusu sezonun ilk yarısında 13 lig maçında bin 85 dakika forma giyerek sarı-kırmızılı takımın en çok süre alan Türk futbolcusu olarak dikkati çekti.

Ozan, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçın 4'ünde forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı. 

Türkiye'de yetişen en pahalı 3. transfer
Ozan Kabak, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını aldı.

Medipol Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon avroya giden Cengiz Ünder'in ilk sırada bulunduğu listede, ikinci sırada 13 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'dan İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e giden Arda Turan yer buldu.

Ozan Kabak, genç yaşına rağmen 11 milyon avroluk transfer ücretiyle listeye 3. sıradan girdi.

Ozan ayrıca, Türkiye'den bonservis ücreti verilerek transfer edilen Türk futbolcular arasında da 4. sırada kendisine yer buldu. Bu sıralamada ilk basamakta ise Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına 22 milyon avroya transfer olan Cenk Tosun bulunuyor. 

Galatasaray'ın en fazla para kazandığı 4. oyuncu
Genç stoper, Galatasaray'ın yurt dışına sattığı futbolcular içinde en fazla bonservis bedeli kazandığı 4. oyuncu konumunda.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya sattığı Badou Ndiaye, kulüp tarihinin en fazla para kazanılan futbolcu oldu. Senegalli futbolcuyu 13 milyon 250 bin avro bedelle Alman ekibi RB Leipzig'e giden Armindo Bruma, 13 milyon avro bonservis ücretiyle Arda Turan izledi. 

Stuttgart'ın en pahalı transferi
Almanya'nın Stuttgart kentinde 1893'te kurulan kulübün 125 yılı geçkin tarihinin en pahalı transferi Ozan Kabak oldu.

Bu sezon başında gençlere verdiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çeken Stuttgart, Arjantin'in Argentinos Juniors takımından Nikolas Gonzalez'e 8,5 milyon avro, İngiltere'nin Manchester City takımından ise Pablo Maffeo'ya 9 milyon avro ödeyerek arka arkaya kulüp tarihinin rekorlarını kırmıştı. 

Alman temsilcisinin Galatasaray'dan aldığı Ozan Kabak, 11 milyonluk bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçti.

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Kaynak : AA

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