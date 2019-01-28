Ozan Kabak ilk maçında Almanya'da gündem oldu

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Alman basınına genç oyuncunun antrenman performansına göre Bayern deplasmanında forma şansı verebileceğini söylemişti. Forma giydiği zorlu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu maç içinde aksiyonlarıyla göz doldurdu. Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, genç futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçı yerinde takip ettiğini belirten Bild muhabiri, "Ozan ilk yarı çok iyiydi, özellikle fiziği çok etkileyici. Genç olmasına karşın sert bir futbolcu." değerlendirmesini yaptı.

Ozan Kabak'ın ünlü golcü Lewandowski karşısında etkili bir performans ortaya koyduğunu belirten Alrschaffl, "Ona karşı sert ve yerinde müdahaleler yaptı. Oyun görüşü de oldukça etkileyici. Avrupa'da iyi bir takımda kariyer yapabilir." dedi.