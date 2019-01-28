Ozan Kabak ilk maçında Almanya'da gündem oldu

''FİZİĞİ ÇOK ETKİLEYİCİ'': Maçı yerinde takip ettiğini belirten Bild muhabiri, "Ozan ilk yarı çok iyiydi, özellikle fiziği çok etkileyici. Genç olmasına karşın sert bir futbolcu." değerlendirmesini yaptı.

