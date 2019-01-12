  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ozan Kabak için çılgın tekllif

Ozan Kabak için çılgın tekllif

Alman medyası, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Galatasaraylı Ozan Kabak için 11 milyon euro'luk resmi teklif yaptığını yazdı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 12-01-2019 08:10 - Güncelleme: 12-01-2019 08:10

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Ozan Kabak'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

11 MİLYON EURO
Bild'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Stuttgart, Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.

TERİM 'KALACAK' DEMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı son açıklamada Ozan Kabak'ın sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklamıştı.

Bilindiği üzere Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7,5 milyon milyon euro'ya serbest kalır maddesi var.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ozan Kabak için çılgın tekllif haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro