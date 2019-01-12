Ozan Kabak için çılgın tekllif

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Ozan Kabak'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

11 MİLYON EURO

Bild'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Stuttgart, Ozan Kabak için Galatasaray'a 11 milyon euro'luk resmi teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.

TERİM 'KALACAK' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı son açıklamada Ozan Kabak'ın sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklamıştı.

Bilindiği üzere Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7,5 milyon milyon euro'ya serbest kalır maddesi var.