Ozan Kabak Bayern Münih'e gidecek mi? Stuttgart açıkladı

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı. Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı.

Ozan Kabak Bayern Münih'e gidecek mi? Stuttgart açıkladı

Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.

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Ozan Kabak Bayern Münih'e gidecek mi? Stuttgart açıkladı

Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart'ın Ozan Kabak ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu 11 milyon avroya Galatasaray'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu." denildi.

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Ozan Kabak Bayern Münih'e gidecek mi? Stuttgart açıkladı

Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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Ozan Kabak Bayern Münih'e gidecek mi? Stuttgart açıkladı

Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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