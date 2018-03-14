Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

Photoshoplu ünlüler kervanına Fi'nin yıldızı Ozan Güven'de katıldı. Bir araba firmasının yüzü olarak kamera karşısında geçen ünlü oyuncunun photoshoplu fotoğrafı dikkatli gözlerden kaçmadı.

Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

Ünlü isimlerin Photoshop'la olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Ama ünlüler yine de Photoshop'tan vazgeçmiyor. Bu isimlerin arasına Ozan Güven de katıldı. Usta oyuncu bir reklam için çektirdiği fotoğrafı ınstagram hesabında paylaşınca olanlar oldu.

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Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

Bir araba markasının yüzü olan Ozan Güven, reklam fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun "Doğaya karış" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fakat fotoğraftaki Ozan Güven'in uzayan boyu ve incelen bacakları dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

Öte yandan iki sezon boyunca izleyicilerin yoğun ilgisini çeken Fi, son bölümüyle finali gerçekleştirdi. Ekranlara veda eden ve beğeniyle izlenilen Fi dizisinin başrol oyuncularından Ozan Güven, Instagram hesabından 'veda' paylaşımı yaptı.

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Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

"Hepimizle gurur duyduğum bir iştir...Hoşçakal Fi..." Oyuncu, bir önceki paylaşımında ise "Elveda Can Manay... Yapımında emeği geçen herkese, izleyicilerine tek tek teşekkürler..."

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