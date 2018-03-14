Ozan Güven'den skandal paylaşım sosyal medya bunu konuşuyor

Ünlü isimlerin Photoshop'la olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Ama ünlüler yine de Photoshop'tan vazgeçmiyor. Bu isimlerin arasına Ozan Güven de katıldı. Usta oyuncu bir reklam için çektirdiği fotoğrafı ınstagram hesabında paylaşınca olanlar oldu.