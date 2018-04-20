Ozan Güven ayrılık iddialarına sert cevap verdi!

Ozan Güven oğlu Ali'nin yer aldığı basketbol turnuvası için gittiği Tokat'ta basında Ece Önen'le ilişkisi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İyi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ece Önen'in kendisinden ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili sorulara yanıt veren Güven, "Birileri bireyler uyduruyor, bir şeyler yazıyor, bir fikrim yok" dedi. "İlişkiniz devam ediyor mu?" şeklindeki soruya ise 'size ne' şeklinde cevap veren Ozan Güven, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben bu konular hakkında konuşmuyorum. Birileri bir şeyler uyduruyor devamında bana soru soruyorsunuz. Bu konu ile ilgili bir fikrim yok".

