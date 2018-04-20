Ozan Güven ayrılık iddialarına sert cevap verdi!

Ozan Güven oğlu Ali'nin yer aldığı basketbol turnuvası için gittiği Tokat'ta basında Ece Önen'le ilişkisi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İyi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ece Önen'in kendisinden ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili sorulara yanıt veren Güven, "Birileri bireyler uyduruyor, bir şeyler yazıyor, bir fikrim yok" dedi. "İlişkiniz devam ediyor mu?" şeklindeki soruya ise 'size ne' şeklinde cevap veren Ozan Güven, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben bu konular hakkında konuşmuyorum. Birileri bir şeyler uyduruyor devamında bana soru soruyorsunuz. Bu konu ile ilgili bir fikrim yok".
Öte yandan basketbol maçı izlerken büyük heyecan yaşadığını ifade eden Ozan Güven, "Heyecanlanmadan maç seyredilmiyor. Tokat'a bu 3'üncü Türkiye Şampiyonası. Bence güzel bir spor ve iyi ki basketbol oynuyor çocuğum. Bütün aileler burada bir birileri ile yardımlaşıyor. Yenen yenilen oluyor, maç sonunda herkes bir birini tebrik ediyor.
O yüzden çocuklar iyi ki spor yapıyor. Futboldan 6-7 yıldır hoşlanmıyorum basketbol maçlarını seviyorum. Tokat'ı beğendim tertemiz havası yeşili ile güzel. Amasya'yı da gezdik, iyi ki gelmişiz çocuklar sayesinde Türkiye'yi geziyoruz" dedi.
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