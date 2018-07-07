Ozan Doğulu kızlarıyla Bodrum'un tozunu attırdı!

Bodrum'da sahne alan ünlü DJ Ozan Doğulu çaldığı parçalarla tatilcileri coşturdu. DHA'nın haberine göre, Bodrum'da bir otelde sahneye çıkan DJ Ozan Doğulu, çaldığı parçalarla tatilcilere keyif dolu anlar yaşattı. Programında kardeşi Kenan Doğulu, Demet Akalın, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi pek çok ünlü ismin parçalarına yer veren Ozan Doğulu'ya tatilciler, dansları ile eşlik etti.
Performansının bir kısmında kızları Lila ve Arya'yı da yanına alan Ozan Doğulu, "Bundan böyle her pazar günü buradayız. Yalnız değilim, gördüğünüz gibi genç kızlarım da yanımda. Sizlere müzik çalacaklar, birlikte eğleneceğiz" dedi. İşte Ozan Doğulu'nun konserinden görüntüler
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