Ozan Doğulu kızlarıyla Bodrum'un tozunu arttırdı!

Bodrum'da sahne alan ünlü DJ Ozan Doğulu çaldığı parçalarla tatilcileri coşturdu. DHA'nın haberine göre, Bodrum'da bir otelde sahneye çıkan DJ Ozan Doğulu, çaldığı parçalarla tatilcilere keyif dolu anlar yaşattı. Programında kardeşi Kenan Doğulu, Demet Akalın, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi pek çok ünlü ismin parçalarına yer veren Ozan Doğulu'ya tatilciler, dansları ile eşlik etti.