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Ozan Arif'ten 'İşkenceci Soyer' şiiri

Ozan Arif'ten 'İşkenceci Soyer' şiiri

CHP'nin günlerdir beklenen ve krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Tunç Soyer olmasının ardından tartışımalar devam ediyor. Peki, özellikle ülkücülerin hedefinde olan Tunç Soyer’in savunduğu babası, Nurettin Soyer kimdi?

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 12:18 - Güncelleme: 01-02-2019 12:18

Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in isminin açıklanması özellikle ülkücü kesimin büyük tepkisine neden oldu. 12 Eylül 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olan Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yapmış, MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu.

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak da biliniyor.

İşte Chp Izmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in iftihar ettiği babası, işkenceci Nurettin Soyer ile ilgili Ülkücü Ozan Arif'in yazdığı o şiir…

C-5 Koğuşu
Hakim bey... Hakim bey…Bütün dünyamı,
Yıkarak yaptılar benim sorgumu.
C-5 denen yere gözleri bağlı,
Tıkarak yaptılar benim sorgumu.
Savcının ağzından şu okunanlar
Benim suçum değil hep yalan bunlar!..
Dövdüler hakim bey, ağzımdan kanlar,
Akarak yaptılar benim sorgumu.
Düştüm ki bir sürü moskof piçine
Biri de demedi bunun suçu ne?
Tabancayı ta ağzımın içine
Sokarak yaptılar benim sorgumu.
Döve döve işettiler altıma
Bayıldıkça sarıldılar hortuma
Islatıp ıslatıp tekrar sırtıma
Çıkarak yaptılar benim sorgumu
Kimi vurdu, kimi baktı seyrime
Cop izleri oluk oldu böğrüme,
Sigaranın ateşiyle bağrıma
Çökerek yaptılar benim sorgumu.
Kimi şarap içti, kimisi rakı,
Karma karış oldu her türlü koku.
Döverek pisletip ağzıma boku
Dökerek yaptılar benim sorgumu.
Jileti vurdular ileri geri
Dilim dilim oldu yarıldı deri
Yarılan yere tuzu biberi
Ekerek yaptılar benim sorgumu.
Tırnağım söküldü kelpeten ile
C-5 ler konuşsa gelse de dile
Su diye yalvardım, hep güle güle
Bakarak yaptılar benim sorgumu.
Şişe ile zorladılar gıçımı
Tuzlu su verdiler yaktı içimi
Derisinden kopanaca saçımı,
Çekerek yaptılar benim sorgumu.
Allahsız-kitapsız sekiz on ayı,
Suçsuzum dedikçe vurdu sopayı,
Burnuma soktular tornavidayı
Bükerek yaptılar benim sorgumu.
Biri bu SOYER'de domuzun dölü!..
Sesinden tanıdım değilim deli.
Tenasül uzvuma ceryanlı teli
Takarak yaptılar benim sorgumu.
Hakim bey, erkeklik kalmadı daha
Ölem diye çok yalvardım Allah'a.
Avuç içlerimden tutup çarmıha
Çakarak yaptılar benim sorgumu.
Babamı almaya eve gittiler
Anama avradıma neler ettiler
Çocuğum boğazından tuttular
Sıkarak yaptılar benim sorgumu.
Yavrumu görünce çıldırdım dedim(!)
Ne derseniz kabul saldırdım dedim.
Atatürk'ü bile öldürdüm dedim
Yakarak yaptılar benim sorgumu.
Ozan Arif anlatamaz kaygımı
Yitirdim kanuna olan saygımı
Velhasıl 'devlete güven' duygumu
Sökerek yaptılar benim sorgumu
OZAN ARIF

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ass 01 Şubat 2019 13:11 saçma sapan laflar.

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