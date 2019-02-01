Ozan Arif'ten 'İşkenceci Soyer' şiiri

Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in isminin açıklanması özellikle ülkücü kesimin büyük tepkisine neden oldu. 12 Eylül 80 darbesinde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olan Nurettin Soyer'in o dönemde ülkücülere ağır işkenceler yapmış, MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu.

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak da biliniyor.



İşte Chp Izmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in iftihar ettiği babası, işkenceci Nurettin Soyer ile ilgili Ülkücü Ozan Arif'in yazdığı o şiir…

C-5 Koğuşu

Hakim bey... Hakim bey…Bütün dünyamı,

Yıkarak yaptılar benim sorgumu.

C-5 denen yere gözleri bağlı,

Tıkarak yaptılar benim sorgumu.

Savcının ağzından şu okunanlar

Benim suçum değil hep yalan bunlar!..

Dövdüler hakim bey, ağzımdan kanlar,

Akarak yaptılar benim sorgumu.

Düştüm ki bir sürü moskof piçine

Biri de demedi bunun suçu ne?

Tabancayı ta ağzımın içine

Sokarak yaptılar benim sorgumu.

Döve döve işettiler altıma

Bayıldıkça sarıldılar hortuma

Islatıp ıslatıp tekrar sırtıma

Çıkarak yaptılar benim sorgumu

Kimi vurdu, kimi baktı seyrime

Cop izleri oluk oldu böğrüme,

Sigaranın ateşiyle bağrıma

Çökerek yaptılar benim sorgumu.

Kimi şarap içti, kimisi rakı,

Karma karış oldu her türlü koku.

Döverek pisletip ağzıma boku

Dökerek yaptılar benim sorgumu.

Jileti vurdular ileri geri

Dilim dilim oldu yarıldı deri

Yarılan yere tuzu biberi

Ekerek yaptılar benim sorgumu.

Tırnağım söküldü kelpeten ile

C-5 ler konuşsa gelse de dile

Su diye yalvardım, hep güle güle

Bakarak yaptılar benim sorgumu.

Şişe ile zorladılar gıçımı

Tuzlu su verdiler yaktı içimi

Derisinden kopanaca saçımı,

Çekerek yaptılar benim sorgumu.

Allahsız-kitapsız sekiz on ayı,

Suçsuzum dedikçe vurdu sopayı,

Burnuma soktular tornavidayı

Bükerek yaptılar benim sorgumu.

Biri bu SOYER'de domuzun dölü!..

Sesinden tanıdım değilim deli.

Tenasül uzvuma ceryanlı teli

Takarak yaptılar benim sorgumu.

Hakim bey, erkeklik kalmadı daha

Ölem diye çok yalvardım Allah'a.

Avuç içlerimden tutup çarmıha

Çakarak yaptılar benim sorgumu.

Babamı almaya eve gittiler

Anama avradıma neler ettiler

Çocuğum boğazından tuttular

Sıkarak yaptılar benim sorgumu.

Yavrumu görünce çıldırdım dedim(!)

Ne derseniz kabul saldırdım dedim.

Atatürk'ü bile öldürdüm dedim

Yakarak yaptılar benim sorgumu.

Ozan Arif anlatamaz kaygımı

Yitirdim kanuna olan saygımı

Velhasıl 'devlete güven' duygumu

Sökerek yaptılar benim sorgumu

OZAN ARIF