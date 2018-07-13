Özal’ı son gören FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve FETÖ firarisi Mustafa Sarsılmaz, AA ekibi tarafından ilk kez görüntülendi.

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Mustafa Sarsılmaz, AA ekibi tarafından ABD’de ilk kez görüntülendi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ABD’ye kaçan Sarsılmaz, AA ekibinin objektifine yakalandı. ABD’ye kaçtıktan sonra ortadan kaybolan Sarsılmaz’ın, Virginia eyaletindeki FETÖ bağlantılı Virginia International University (VIU) bünyesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Twitter

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SORULAR KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ: Ailesiyle VIU’ya yakın lüks bir semtte yaşayan Sarsılmaz, aynı zamanda FETÖ firarisi Emre Uslu’nun da çalıştığı ve başkanlığını bir başka FETÖ mensubu İsa Saraç’ın yaptığı üniversitede Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Kamuoyunda, Özal’ın naaşına son işlemi yapan doktor olarak bilinen ve şüpheli ölümle ilgili tartışmalar sürerken ABD’ye kaçan Sarsılmaz, karşısında AA mikrofonu ve kamerasını görünce büyük endişe ve tedirginlik yaşadı. İş dönüşü evine girmeden önce AA muhabirin mikrofonunu uzatmasıyla şaşkınlık yaşayan Sarsılmaz, önce fiziki müdahale ile mikrofonu uzaklaştırmaya çalıştı, başarılı olamayınca da AA ekibinden kaçmaya başladı. Bu esnada kendisine yöneltilen soruların hiçbirine cevap veremeyen Sarsılmaz’ın sinirli tavırları ve sürekli yön değiştirerek kameradan uzaklaşmaya çalışması dikkati çekti. Twitter

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1986’DA GÜLEN İLE AYNI ARABADA ÇIKTI: 1986'da tabip üsteğmen iken Isparta civarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le aynı arabada yolculuk yaparken polis tarafından çevrilen ve sorgulama esnasında Gülen’i tanıdığını inkar eden Sarsılmaz, AA muhabirinin “O gün Gülen’i tanıdığınızı neden inkar ettiniz?” sorusuna cevap veremedi. Sarsılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde nasıl yükseldiği ve tam da merhum Özal’ın ölüm günü GATA’da nasıl nöbetçi subay olduğu sorularını da yanıtsız bıraktı. Twitter

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