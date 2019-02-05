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Öz kızına cinsel istismarda bulunmuştu: Her satırı iğrenç!

Öz kızına cinsel istismarda bulunmuştu: Her satırı iğrenç!

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızı 16 yaşındaki D.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar D., en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.​

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 17:58 - Güncelleme: 05-02-2019 17:58

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki D.D., babası Dündar D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. D.D. ifadesinde, 5 yıldır babasının kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dündar D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bir kargo firmasında çalışan Dündar D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dündar D. ile kızı D.D. ve eşi F.D. hazır bulundu. Duruşmada lise öğrencisi D.D., gözyaşları içinde 5 yıl boyunca öz babasının cinsel istismarına uğradığını anlatarak, "Bir keresinde, 'Annen iki yıl içerisinde ölecek ben de seninle evleneceğim' dedi. Şok olmuştum” dedi.

"BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK ŞEKİLDE KARŞILADI"

Liseli kız ifadesinin devamında, "Her gün tacizde bulundu. Dayanamayarak, telefonla iş için dayımın yanında olan annemi aradım ve her şeyi anlattım. O da dayıma anlattı. Annem ve dayım, Gerede'deki okuluma gelip, beni aldılar. Babam evdeydi. Hatta annem babamı arayarak, eve geleceğini söyledi. Babam da, 'Bugün gelme yarın gelirsin' dedi. Dayım ve annemle birlikte gizlice eve geldik. Dayım kapının zilini çaldı. Babam benim eve geleceğimi tahmin ederek, kapıyı, üstünde sadece atletle açtı. Bunun üzerine dayım babamı döverek, eve polis çağırdı. Öz babamdan şikayetçi ve davacıyım. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"18 YILLIK EVLİYİM, KOCAMIN BÖYLE SAPIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sanık Dündar D.’nin eşi F.D. de, "18 yıllık evliyim. Kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya getirip, gizli gizli konuşuyorlardı. Kızım söylediklerine inanıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Son sözleri sorulan sanık Dündar D. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık babayı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve olayın birinci derece yakına karşı işlenmesinden dolayı en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 18:13 neyi bekliyor adalet yetkilileri acaba İDAM İDAM İDAM

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