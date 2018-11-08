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Öz kızına aşk mektubu yazan baba meğer 10 yıldır...

Öz kızına aşk mektubu yazan baba meğer 10 yıldır...

10 yıl öz babasının taciz ve istismarına maruz kalan genç kadının yaşadıkları, annesinin çöpte bulduğu mektupla ortaya çıktı. Anne, kızına aşk mektubu yazan babayı karakola şikayet etti. Cinsel saldırı suçundan tutuklanan sapık baba cezaevine konuldu.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:17 - Güncelleme: 08-11-2018 08:17

Henüz 15 yaşındaydı. Kardeşine hamile annesi doğum için hastanedeyken, o evde babasının cinsel tacizine maruz kaldı. Çocukken başlayan taciz ve istismar tam 10 yıl sürdü. Genç kadın, utancından durumu kimseye açıklayamadı.Yıllar geçti, genç kadın üniversiteyi bitirdi,, öğretmen oldu. Ancak babası tacizi bırakmadı. 

Öz kızına "aşk mektubu" yazdı, odasına bıraktı. Genç kadın, mektubu yırtıp attı. Ancak annesi parçalanmış mektubu çöp kutusunda gördü, parçaları birleştirdi, on yıllık baba istismarı ortaya çıktı.

'KİMSE İLE ARKADAŞ OLAMIYORUM'
Habertürk'ün haberine göre, annesi, amcaları ve babaannesi genç kadına sahip çıkıp, tacizci babayı karakola bildirdi. Genç kadın, yaşadıklarını karakolda anlattı. Genç kadın, "Beni ilk tacizinde 15 yaşındaydım. 10 yıl sürdürdü. bu olaydan dolayı kimseyle arkadaş olamıyorum, kimseye güvenemiyorum. 16 yaşında intiharı denedim. Psikolojik tedavi gördüm. Bana bu durumları yaşatan babamdan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan tacizci baba,, mektuptaki o ifadeleri, kızına duygusal düşkünlüğünü göstermek için yazdığını öne sürdü. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez,, babayı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 08:59 bu tip haberlerin medyaya verilmesi son derece yanlış,başka haberler mi yok''Batılı tasvir safi zihinleri idlal eder...toplumunda kuvve-i maneviyesini bozar....baba ve çocuklar arasında tadhişi ezhana yol açar...bu mananın akla gelmesi bile yanlış olur...

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