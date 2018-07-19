Öz kızına 7 yıl istismar eden medya patron Fatih Oflaz kaçtı! Bakın nerede?

Başta MTV, Eurosport olmak üzere birçok eğlence ve tematik kanalın sahibi olan medya patronu Fatih Oflaz, öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 2 yıldır yargılandığı davada

22 yıl 9 ay hapis cezasına çartırıldı. Mahkeme Oflaz’ın sabıkasız olmasını dikkata alarak cezasını 18 yıl 9 aya indirdi.

İSPANYA’YA KAÇMIŞ!.. Mahkeme Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı koyup adli kontrol uygulama kararı aldı. Ancak karar duruşması öncesi Oflaz’ın İspanya’ya gittiği yani ‘kaçtığı’ anlaşıldı. Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; Fatih Oflaz’ın geçtiğimiz hafta yapılan karar duruşması öncesi, İspanyol asıllı eşi Monica ile birlikte İstanbul’dan Madrid’e uçtuğu ve yakınlarına da “Bazı sağlık sorunlarım var. Tedavi olmaya gidiyorum” dediği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?... Medya patronu Fatih Oflaz, öz kızına cinsel istismar suçundan 2 yıl önce hakim karşısına çıkmış, mahkeme yargılama sonunda; ortaya çıkan tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği istismar raporuna göre, ruh sağlığının bozulduğuna ve sanık baba Fatih Oflaz’ın birden fazla kez çocuğunu istismar ettiğine karar vermişti. Buna göre mahkeme heyeti, Oflaz’ın kendi çocuğuna karşı kasıtlı işlediği suç nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş ve onun sabıkasız olmasını dikkate alarak da cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetmişti. Karar duruşmasında Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol uygulama kararı da alınmıştı.