Öz babası 14 yaşındaki kızına 'Evliliğe hazırlıyorum' dedi 16 yıl boyunca...

İNGİLTERE'de 37 yaşındaki bir adamın karısı ve kızına 16 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ülkenin gündemine oturdu. Dehşet evinde yaşananların ifşa olmasından sonra sadist babaya ne kadar ceza verileceği merak ediliyor.

