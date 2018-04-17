Öz babası 14 yaşındaki kızına 'Evliliğe hazırlıyorum' dedi 16 yıl boyunca...

İNGİLTERE'de 37 yaşındaki bir adamın karısı ve kızına 16 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ülkenin gündemine oturdu. Dehşet evinde yaşananların ifşa olmasından sonra sadist babaya ne kadar ceza verileceği merak ediliyor.
1997 YILINDAN BU YANA İŞKENCE; İngiltere’nin Cornwall bölgesinde görülen davanın kan donduran detayları ortaya çıktı. Adı açıklanmayan adam 1997 yılından itibaren karısına cinsel ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.
CANİNİN GÖZÜ DÖNMÜŞ; Karısını çocuklarının gözü önünde döven adam, farklı dönemlerde de cinsel ilişkiye zorladı. Karısının bunu reddetmesi sonucu tecavüz eden adam bununla da kalmadı.
'SENİ EVLİLİĞE HAZIRLIYORUM'; Kızına da cinsel tacizde bulunan adam, 14 yaşına geldiğinde kızına tecavüz etti. Mahkeme kayıtlarına geçen bilgilere göre, adamın kızına ‘Seni evliliğe hazırlıyorum” dediği belirtildi.
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