Öz babadan kızına korkunç istismar! Yıllarca tecavüz etti

İngiltere'de yaşayan Shannon Clifton'un yıllarca öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan Shannon Clifton, 6 yaşından 13 yaşına kadar babası tarafından günde 4 kez tecavüze uğrayan ve iki kez hamile kalan 18 yaşında genç bir kadın. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmayı bugün aynı durumda olan çocukların konuşmaları ve yardım isteme cesaretini kazanmaları için dünyaya anlatıyor.

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Pedofili olan babası Shane Ray Clifton'la annesi ayrılınca Shannon'ın velayetini mahkeme babasına verdi. O zamana kadar babasının gerçek yüzünü hiç görmeyen Shannon, 6 yaşındayken babasının tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya başladı. Twitter

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"YERE YATMAMI SÖYLEDİ VE ÜZERİME ÇIKTI" Shannon yaşadığı tecavüzü şöyle anlattı: "Bana odada yere yatmamı söyledi ve üzerime çıktı. Hayatımda duyduğum en büyük acıydı. Zor nefes alıyordum ve ağlıyordum."

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