Oyunculuğu eleştirilen Öykü Karayel bambaşka birine dönüştü

Kanal D'de yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Öykü Karayel, yeni tiyatro oyunu için girdiği imajını takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle adını duyuran Öykü Karayel, yeni tiyatro oyunu olan 'Terk'te canlandıracağı karakteri için büründüğü yeni imajıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Tiyatro oyununda şu anda Bizim Hikaye dizinde oynayan usta oyuncu Reha Özcan ile sahne alacak olan Öykü Karayel, emolara benzetildi. Twitter

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2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, sosyal medya hesabından sık sık eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflarını paylaşıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Terk adlı tiyatro oyununda canlandıracağı karakteri paylaştı. Takipçilerinin özellikle doğal haliyle sevdiği Öykü Karayel'in pembe saçı ve makyajlı hali, fan sayfaları tarafından ilginç bulundu. Twitter

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Öykü Karayel'in paylaştığı bu fotoğrafa kısa süre içinde 150 bine yakın beğeni geldi. Geçtiğimiz haftalarda kimi kesim tarafından eleştirilen oyunculuğunu geliştirmeye çalıştığını söyleyen Karayel, eksikleri olduğunu kabul etmişti. Twitter

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