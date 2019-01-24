Oyunculuğu eleştirilen Öykü Karayel bambaşka birine dönüştü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle adını duyuran Öykü Karayel, yeni tiyatro oyunu olan 'Terk'te canlandıracağı karakteri için büründüğü yeni imajıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Tiyatro oyununda şu anda Bizim Hikaye dizinde oynayan usta oyuncu Reha Özcan ile sahne alacak olan Öykü Karayel, emolara benzetildi.
2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, sosyal medya hesabından sık sık eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflarını paylaşıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Terk adlı tiyatro oyununda canlandıracağı karakteri paylaştı. Takipçilerinin özellikle doğal haliyle sevdiği Öykü Karayel'in pembe saçı ve makyajlı hali, fan sayfaları tarafından ilginç bulundu.
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR: 1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü.
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