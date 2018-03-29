Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, sanat dünyasından yine acı bir haber verdi. 4 gündür yoğun bakımda olan usta tiyatrocu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi.

Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Verdiği acı haberlerden dolayı sanat dünyasında adı felaket tellalına çıkan ses sanatçısı Onur Akay, yine kötü bir haber verdi. 4 gündür yoğun bakımda olan usta tiyatrocu Süreyya Küçük yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Onur Akay, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu, usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ü maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık bir ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

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Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

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