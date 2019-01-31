  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Oyuncu Sinan Albayrak Suriye'de çocuklara yardım ulaştırdı

Oyuncu Sinan Albayrak Suriye'de çocuklara yardım ulaştırdı

Sinema ve televizyon oyuncusu Sinan Albayrak, İHH gönüllülerinin başlattığı "Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara dağıttı

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 12:55 - Güncelleme: 31-01-2019 12:55

Sinema ve televizyon oyuncusu Sinan Albayrak, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yadım Vakfı gönüllülerinin başlattığı "Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalındaki çocuklara ulaştırdı. 

Sinan Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada savaş mağduru çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Albayrak, "Çocukların dini, dili, ırkı olmuyor. Savaş her çocuğu derinden yaralıyor. Suriye gibi birçok coğrafyada çocuklar mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ve yetimhaneleri ziyaret ederek sosyal medya üzerinden toplanan çizmeleri savaş mağduru çocuklara ulaştırdıklarını anlatan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"İHH gönüllüsü bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Bu kampanya sonucu kısa süre içerisinde 5 bin adet çizme toplandı. Bu vesileyle bireysel bir çalışmanın nasıl bereketlendiğini görmüş olduk. Çizmeleri dağıtmak amacıyla yine Suriye’ye geldik. Her gelişimizde Suriye’deki çocuklara biraz daha ısınıyoruz. Ümit ediyoruz ki savaş kelimesi bu çocuklarımızın dünyasından en kısa sürede tamamen çıkar." 

Albayrak, İHH İnsani Yardım Vakfının savaş mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet Köyü ve Yeni Hayat Konutları’nın yanı sıra engelliler için yapılan rehabilitasyon merkezini de ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Oyuncu Sinan Albayrak Suriye'de çocuklara yardım ulaştırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro