Oyuncu Mehmet Çevik'ten sanatçılara dikkat çeken Afrin çağrısı

Divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" isimli albümün galası, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.

Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Deli Demir" karakterini canlandıran Mehmet Çevik de albümde dinleyicilerin beğenisine sunduğu şiirlerden birini sahnede seslendirdi.

Çevik, performans sonrası kısa bir konuşma yaparak, sanatçıların, milletle aynı kalp atışlarını hisseden bir dili olduğunu söyledi.

Sanatçının dilinin korkak olmaması, menfaatlerinden ve egodan sıyrılması gerektiğini vurgulayan Çevik, "Bizler yaptığımız meslek anlamıyla işimizi iyi yaptığımızdan dolayı, şahsım dahil olmak üzere, 'iyi bir oyuncu' diye tarif ediliriz. Şiir yazarsanız şair, resim yaparsanız ressam olursunuz ama sanatçı olmak başka bir şey. Ben sanatçı değilim maalesef. Kendi meslek grubumda kendini sanatçı diye tarif eden ve bu milletin, ülkenin gerçeklerinden bihaber onca insanların durduğu yerden hareketle, kendimi sanatçı diye ifade etmiyorum." diye konuştu.

Mehmet Çevik, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri imzalayanlara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Mehmetçik 'Düğüne gidiyoruz, beklemesinler' dediği yerden, bu yalanları riyaları yazıp, 'Oradaki sivil halka saldırıyorlar' kampanyasına katılacak kadar bir başkasının çiftliğinde kendini tarif eden sanatçı arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum, her şeyi kazanabilirsiniz. Ben de ödüller aldım, onuruma kokteyller verildi, alkışlandım lakin bu kocamış ömrümde, 15 Temmuz günü hayatımın en büyük onuruna sahip olduğumu gördüm, bu milletin mensubu olmak. Bir başkasının kölesi olup, menfaatlerinizden ve sağlayabileceğiniz faydalardan vazgeçmeyip aslan taklidi yapamazsınız. Siz ancak o çiftliğin finosu olursunuz. Yeter. Halep oradaysa, arşın burada. Artık şahsım gibi düşünen bütün sanatçıları da meydana çıkmaya davet ediyorum. Bütün samimiyetimle sayın bakanım sizden rica ediyorum. Emir verin bizim gibi düşünen sanatçılar, Mehmetçik'e 'Uğurlar ola, Allah seninle beraber' desin. Döndüğü zaman da karşılasın. Böyle bir organizeye adım atalım. Bütün bunlara rağmen, hadsizliklerini, emperyal devletlerin yanına koyup, zalimin, zulmün yanında olanlara diyorum ki, mert dayanır, namert kaçar."

  • Güncel 28 Ocak 2018 09:36
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Oyuncu Mehmet Çevik'ten sanatçılara dikkat çeken Afrin çağrısı videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mehmet 28 Ocak 2018 11:52 bir sen eksiktin, zeytin cekirdegi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat