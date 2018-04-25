Oyuncu Adnan Koç'a hapis şoku 89 yıl hapsi isteniyor!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında üzerinde uyuşturucu madde yakalanınca polis ekiplerine mukavemette bulunarak silahlarını aldığı polisleri darp edip ateş ettikleri iddiasıyla tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı ünlü oyuncu Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç hakkında, 83 yıl 5’er aya kadar, Mehmet Hayri Koç hakkında ise 89 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılık Koç kardeşlerin şikayeti üzerine polis memurları hakkında, ‘Basit yaralama’, ‘Gizliliğin ihlali’ ve ‘Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 15 Mart'ta 'Torbacı' olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B'nin, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç'a, Ataşehir'de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı.

Takibe alınan Adnan Koç'un, Sinan B.'den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy'de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapan 4 polis memuru, kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç'un üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet şeffaf poşete sarılı 2 gram kokain bulurken, Ahmet Koç'un üzerinde de bir adet alüminyum folyoya sarılı 0,4 gram metamfetamin maddesi buldu.

ZORLA ÜÇ POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALARAK, POLİSLERİ DARP ETTİ: İddiaya göre, gözaltına alınarak kafeden dışarıya çıkartılan ve polis merkezine götürülmek istenen şüphelilerden Ahmet Koç, "bizi buradan hiç bir polis alamaz. Polis değil kralı gelsin alamaz. Biz bir yere gitmiyoruz" deyip, ekip otosuna bindirilen Adnan Koç'a da, "İn aşağı, hiç bir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Bizi alacak olan adamın anasını avradını s.....z" diye bağırdı.