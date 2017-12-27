Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Her insan güzel giyinmek ve giyimiyle dikkat çekmek ister. Bunun için kendine en uygun olanı seçer, giyer, aksesuarlarda cabasıdır. Ancak bazen insanlar kimi zaman marjinal kimi zaman yaratıcı olmak için çok farklı uçlarda şeyler giyebiliyor ve görenleri şaşkına çevirebiliyor. Onlardan biri de Oğulcan Engin. Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, arkadaşları ile katıldığı Burning Man 2017 festivalinde doğum günün kutlamış ve bu sırada giydiği tayt büyük olay olmuştu. Sadece giydiği tayt değil, Oğulcan Engin'in sıradışı tarzı çok dikkat çekmişti. Neyse ki Oğulcan Engin'in bir bahanesi var o da festivalde olması. Peki ya diğerleri?

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Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Diğerleri ise galerinin devamında göreceğiniz kişiler. Tarz yapayım derken göz çıkaran bu insanların giyim kuşam konusunda sanırız ki biraz sadeleşmeye gitmeleri gerek. Çünkü giydikleri kıyafetler onlar için ileri bir zamandan başka bir boyuttan gelmiş olmalılar düşüncesini akıllara getiriyor. İşte kendileri ile değil, giydikleri ile sosyal medyanın diline düşen o insanlar.

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Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Diğerleri ise galerinin devamında göreceğiniz kişiler. Tarz yapayım derken göz çıkaran bu insanların giyim kuşam konusunda sanırız ki biraz sadeleşmeye gitmeleri gerek. Çünkü giydikleri kıyafetler onlar için ileri bir zamandan başka bir boyuttan gelmiş olmalılar düşüncesini akıllara getiriyor. İşte kendileri ile değil, giydikleri ile sosyal medyanın diline düşen o insanlar.

312
Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Diğerleri ise galerinin devamında göreceğiniz kişiler. Tarz yapayım derken göz çıkaran bu insanların giyim kuşam konusunda sanırız ki biraz sadeleşmeye gitmeleri gerek. Çünkü giydikleri kıyafetler onlar için ileri bir zamandan başka bir boyuttan gelmiş olmalılar düşüncesini akıllara getiriyor. İşte kendileri ile değil, giydikleri ile sosyal medyanın diline düşen o insanlar.

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