Öyle bir kıyafet giydi ki sosyal medya günlerce onu konuştu

Her insan güzel giyinmek ve giyimiyle dikkat çekmek ister. Bunun için kendine en uygun olanı seçer, giyer, aksesuarlarda cabasıdır. Ancak bazen insanlar kimi zaman marjinal kimi zaman yaratıcı olmak için çok farklı uçlarda şeyler giyebiliyor ve görenleri şaşkına çevirebiliyor. Onlardan biri de Oğulcan Engin. Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, arkadaşları ile katıldığı Burning Man 2017 festivalinde doğum günün kutlamış ve bu sırada giydiği tayt büyük olay olmuştu. Sadece giydiği tayt değil, Oğulcan Engin'in sıradışı tarzı çok dikkat çekmişti. Neyse ki Oğulcan Engin'in bir bahanesi var o da festivalde olması. Peki ya diğerleri?