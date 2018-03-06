Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

Fotoğraflarda anı yakalamak önemlidir. Ve anı yakalamak için öncesinden ciddi bir hazırlık yapmak önemlidir. Ancak bazen çok düşük olasılıklar gerçekleşir ve doğru zamanda doğru yere objetifi tutarsınız ve hayatınızın en komik anını fotoğraflarsınız. İşte o anlar...

Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

Fotoğraflar bizi mutlu eden ve bize enerji veren anılarımızı kalıcı hale getirmede iyi bir yardımcıdır. Hepimiz fotoğraf çekmeyi biliriz ancak gerçek anlamda fotoğraf çekmek profesyonel bir iştir. Estetik bir bakış açısı gerektirir. Teknik bilgi ve donanım gerektirir. Bir kere anı yakalamak gerekir. Anı yakalarken doğru ışığı ve açıyı da aynı anda bulmak gerekiyor yani aslında o kadar kolay bir iş değildir fotoğraf çekmek.

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Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

Ancak bazen öyle durumlar sözkonusu olur ki tüm bunlar sizin kotrolünüz dışında gerçekleşir. Anı yaşayan ve anı görüntüleyen.. Biri olayın mağduru, diğeriyse olayın tanığı. Yalnış zamanda yanlış yerde duran ile doğru zamanda doğru yerde duran aynı karede. Hayatınızda bazen güzel bir anınızı resmetmek için elinize aldığınız fotoğraf makinesi size hayatınızın fotoğraflarını çekmenizi sağlayabilir. İşte öyle birbirinden çarpıcı ve komik anların fotoğraflandığı kareler...

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Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

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Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

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