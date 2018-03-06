Öyle bir anda öyle bir yerde durdu ki her şey için çok geçti !

Fotoğraflar bizi mutlu eden ve bize enerji veren anılarımızı kalıcı hale getirmede iyi bir yardımcıdır. Hepimiz fotoğraf çekmeyi biliriz ancak gerçek anlamda fotoğraf çekmek profesyonel bir iştir. Estetik bir bakış açısı gerektirir. Teknik bilgi ve donanım gerektirir. Bir kere anı yakalamak gerekir. Anı yakalarken doğru ışığı ve açıyı da aynı anda bulmak gerekiyor yani aslında o kadar kolay bir iş değildir fotoğraf çekmek.