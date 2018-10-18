  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Oya Akgönenç kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim?

Oya Akgönenç kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim?

Oya Akgönenç kimdir, kaç yaşında vefat etti soruları ölüm haberinin ardından araştırılıyor. 11 Ocak 1939 doğumlu olan Oya Akgönenç aslen İzmirli. Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen kadın olan Oya Akgönenç 79 yaşında vefat etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:10 - Güncelleme: 18-10-2018 15:10

Oya Akgönenç kimdir, aslen nereliydi ve kaç yaşında vefat etti soruları ölümünün ardından araştırılmaya başladı. Aslen İzmirli olan 79 yaşında vefat eden Oya Akgönenç Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen kadın oldu. Peki Oya Akgönenç'in ailesi kimdir, eşi ve çocukları var mı?

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU: Oya Akgönenç için yarın 09.30’da Ufuk Üniversitesinde,11.00’de TBMM’de tören olacak ve Kocatepe Camii’nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınacak ardından Gölbaşı mezarlığında defnedilecek.

OYA AKGÖNENÇ KİMDİR: Oya Akgönenç, 17 Ekim Çarşamba günü vefat etmesinin ardından araştırılan isim oldu. Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen bir kadın olan Oya Akgönenç, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır. İşte, Oya Akgönenç kimdir sorusu hakkında bazı detaylar
Oya Akgönenç, 11 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Oya Akgönenç, Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadındır.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN PROF. DR. OYA AKGÖNENÇ MESAJI: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Akgönenç'e ilişkin bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Oya Akgönenç kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro