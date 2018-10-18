Oya Akgönenç kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim?

Oya Akgönenç kimdir, aslen nereliydi ve kaç yaşında vefat etti soruları ölümünün ardından araştırılmaya başladı. Aslen İzmirli olan 79 yaşında vefat eden Oya Akgönenç Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen kadın oldu. Peki Oya Akgönenç'in ailesi kimdir, eşi ve çocukları var mı?

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU: Oya Akgönenç için yarın 09.30’da Ufuk Üniversitesinde,11.00’de TBMM’de tören olacak ve Kocatepe Camii’nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılınacak ardından Gölbaşı mezarlığında defnedilecek.

OYA AKGÖNENÇ KİMDİR: Oya Akgönenç, 17 Ekim Çarşamba günü vefat etmesinin ardından araştırılan isim oldu. Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen bir kadın olan Oya Akgönenç, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır. İşte, Oya Akgönenç kimdir sorusu hakkında bazı detaylar

Oya Akgönenç, 11 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Oya Akgönenç, Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadındır.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN PROF. DR. OYA AKGÖNENÇ MESAJI: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Akgönenç'e ilişkin bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.