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Öve öve bitiremedi: Müthiş bir performans sergiledi

Öve öve bitiremedi: Müthiş bir performans sergiledi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Schalke mücadelesini değerlendirirken Muslera'yı yere göğe sığdıramadı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:52 - Güncelleme: 25-10-2018 09:52

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Grubun diğer maçında Porto deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Porto 7 puanla ilk sırada yer alırken Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. L.Moskova sıfır puanla son sırada yer alıyor

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:
 Schalke maça 1 puan alma amacıyla çıkmıştı, maça da bu şekilde, yer yer tedirgin başladıklarını gördük. Ancak Galatasaray’ı bu şekilde yakalamışken 3 puanı cebine koyup gidebileceklerini gördüler ve defans hatlarını orta saha civarına çekerek Galatasaray üzerinde baskı kurdular.

''MUSLERA GEÇİT VERMEDİ''
Eğer Galatasaray’ın bu akşam itibarıyla gruptan çıkma şansı devam ediyorsa, bunun yaratıcılarından biri tabii ki MUS-LE-RA. Rakip oyuncuların doğru vuruşlar yaptığı en az 4 pozisyonda geçit vermedi, müthiş bir performans sergiledi.

''GALATASARAY'IN BU GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİNE İNANIYORUM''
Galatasaray’ın tam kadro oynadığı durumda hem Gelsenkirchen’den hem de Moskova’dan 3 puanla ayrılabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ve bu noktada Galatasaray’ın hala gruptan çıkabileceğine inanıyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 25 Ekim 2018 10:13 Muslera, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Avrupa'nın da en iyi 5 kalecisinden birisidir. Bunu Fenerbahçeli olarak söylüyorum.

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