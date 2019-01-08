Ovacık'ın komünist başkanından sürpriz adaylık

Türkiye'nin ilçede yetiştirilen organik ürünlerinin satışıyla tanıdığı TKP'li Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart seçimleri için Tunceli'den aday gösterildi.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli merkez ile birlikte kentin 4 ilçesinde belediye başkan adaylarının belirlendiği duyuruldu. Açıklamada Tunceli'de il merkezi ile Pülümür, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde SMF'nin belirlediği adaylarla seçime gidileceği belirtildi.

Açıklamada Tunceli Belediye Başkanlığı için halen Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğu, Ovacık Belediye Başkanlığı için Hayati Güngören, Hozat Belediye Başkanlığı için Yılmaz Cesur, Pülümür Belediye Başkanlığı için Birgül Ateş Çicek ve Mazgirt Belediye Başkanlığı için Derya Öz'ün aday gösterildiği belirtildi.