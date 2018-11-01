ÖTV indirimi sonrası markasına göre yeni araba fiyatları tablosu

ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından özellikle araç satışlarında hareketlenme başladı. ÖTV oranlarının 15 puan geriye çekilmesi araba fiyatlarına yansıdı! 20 bin liraya kadar indirim yapılan araba hangisi, işte markalar...

ÖTV indirimi sonrası markasına göre yeni araba fiyatları tablosu

ÖTV oranlarının açıklanması yüzleri güldürdü. Özellikle araba hayali kuran binlerce vatandaş ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar oldu, sıfır araç fiyatları kaç para araştırmasına başladı. En düşük ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a inmesi sonrası hangi arabalar kaç para oldu, motor hacmine göre yeni araba fiyatları ne kadar birlikte bakalım...

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ÖTV indirimi sonrası markasına göre yeni araba fiyatları tablosu

ÖTV ORANLARI YÜZDE 15 GERİYE ÇEKİLDİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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ÖTV indirimi sonrası markasına göre yeni araba fiyatları tablosu

ÖTV ORANI YÜZDE 35'E DÜŞTÜ: Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düştü.

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ÖTV indirimi sonrası markasına göre yeni araba fiyatları tablosu

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1.6 litre motor hacminin altında olup matrahı 70 bin ile 120 bin TL arasında kalan modellerin de yeni ÖTV oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Motor hacmi 1.6 litre altında kalan fakat matrahı 120 bin lirayı aşan ve motor hacmi 1.6 litre üstündeki modeller için ise herhangi bir ÖTV düzenlenmesi yapılmadı.

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