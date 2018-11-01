  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ÖTV indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı araba fiyatları-motoruna göre

ÖTV indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı araba fiyatları-motoruna göre

ÖTV indiriminde yapılan güncelleme sonrası araba satışlarında hareketlilik başladı. Araba hayali kuran binlerce vatandaş ÖTV oranlarının 15 puan aşağı çekilmesinin ardından araba fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki motor hacmine göre 1.6 motor hacimli sıfır araçların fiyatları kaç para oldu?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 13:50 - Güncelleme: 01-11-2018 13:50

ÖTV indirimde yapılan değişimin ardından milyonlarca vatandaş araba fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV oranlarının 15 puan aşağı çekilmesi araba hayali kuran vatandaşlara yaradı. ÖTV indirimi sonrası motır hacmine göre araç fiyatlarında neredeyse 20 bin lira düşüş görüldü. Peki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları kaç para oldu, ikinci el araç almak isteyenler ÖTV indirimden yararlanacak mı?

ÖTV ORANLARI 15 PUAN AŞAĞI ÇEKİLDİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düştü.

KDV VE ÖTV MÜJDESİ BAKAN ALBAYRAK'TAN: Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1.6 litre motor hacminin altında olup matrahı 70 bin ile 120 bin TL arasında kalan modellerin de yeni ÖTV oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Motor hacmi 1.6 litre altında kalan fakat matrahı 120 bin lirayı aşan ve motor hacmi 1.6 litre üstündeki modeller için ise herhangi bir ÖTV düzenlenmesi yapılmadı. 

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI: Yapılan düzenlemelerin sektör açısından önemi büyük. Zira, yılbaşından bu yana kur artışlarının yarattığı olumsuz tablonun en çok hissedildiği sektörlerden biri otomobil sektörü olmuştu. Öyle ki, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 9 aylık dönemde pazar yüzde 26, Eylül ayında ise yüzde 68 oranında daraldı.

ÖTV oranlarının 15 puan indirildiği 1.6 litre altı otomobillerin toplam satışların yüzde 95.89'unu oluşturduğu göz önüne alındığında, yapılan düzenlemenin sektör açısından önemi net bir şekilde anlaşılıyor. Son 2 ay içinde ikinci kez yapılan ÖTV düzenlemesinin, otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?

EN ÇOK KOMPAKT PREMIUMLARA YARADI: ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesinin ardından, birçok marka resmi sitesinden fiyatlarını güncellemek üzere kaldırdı. Fiyatlarına ulaşabildiğimiz modelleri incelediğimizde, ÖTV düzenlemesinin 20 bin liradan fazla indirimleri gündeme getireceği görülüyor. 

Bu modellerin başında Mercedes B serisi geliyor. Hali hazırda 209 bin 300 liradan başlayan fiyat etiketiyle satılan B serisi'nde, ÖTV oranının yüzde 50'den yüzde 35'e inmesiyle birlikte yaklaşık 21 bin TL'lik indirim söz konusu. 

Bir başka premium marka olan Bmw'nin kompakt modeli 118i'de , ÖTV oranının değişmesiyle birlikte 20 bin 500 TL kadar indirim olacağı anlaşılıyor. Aynı şekilde, Jeep'in en küçük SUV'u Renegade'in de fiyatında da değişen ÖTV oranına bağlı olarak yaklaşık 18 bin liralık düşüş görülüyor. İndirim oranlarının en yüksek olduğu üç model dikkate alındığında, ÖTV indiriminin en çok premium markaların kompakt modellerinin fiyatlarına yansıdığı söylenebilir. 

ORTALAMA 14 BİN LİRALIK İNDİRİM VAR: Diğer markalara bakıldığında da, ÖTV kaynaklı indirimlerin azımsanmayacak düzeyde olduğu görülüyor. Örneğin Volkswagen'in D- segment sedan modeli Passat'da, 17 bin lirayı aşan indirim söz konusu.

 Mini Cooper, Kia Cerato, Opel Astra ve Subaru XV gibi farklı klasmandaki modellerde de yine 17 bin lira seviyelerinde fiyat düşüşleri görülüyor. İncelediğimiz tüm modellerdeki ortalama fiyat indirimi ise 14 bin lirayı aşıyor.

HİBRİTLERİN DE ÖTV'Sİ DEĞİŞTİ :Hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında da indirime gidildi.  Matrahı 85 bin lirayı aşmayan hibritlerde ÖTV yüzde 30, 135 bin lirayı aşmayanlarda ise yüzde 35 olarak uygulanacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ÖTV indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı araba fiyatları-motoruna göre haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro