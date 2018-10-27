'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

Aydın'da evlerinin altında 40 ton altın olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan ev sahibi, birinin oğluna şaka yaptığını daha sonra konunun medyada yer alacak noktaya geldiğini söyledi. Haberler.com'un bildirdiğine göre Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, yaptığı açıklamada, son günlerde evinin altında altın olduğu yönünde medyada haberler yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok".