'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

AYDIN'da 'oturdukları yerde 40 ton altın var' denilen evin sahibi Hayriye Ünlü, "Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler." dedi.

'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

Aydın'da evlerinin altında 40 ton altın olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan ev sahibi, birinin oğluna şaka yaptığını daha sonra konunun medyada yer alacak noktaya geldiğini söyledi. Haberler.com'un bildirdiğine göre Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, yaptığı açıklamada, son günlerde evinin altında altın olduğu yönünde medyada haberler yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

'ZOR DURUMDA KALDIK'
Gündeme gelen iddialar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve bunun gerçek olmadığını kimseye inandıramadıklarını dile getiren Ünlü, şu anda gülünecek duruma düştüklerini ve rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

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'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

''BİRİ 500 BİN TL VERECEĞİM DİYE ŞAKA YAPMIŞ''
'Oturdukları yerde tonlarca altın bulunduğunun doğru olmadığını' yineleyen ve konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirdiklerini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

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'Oturdukları yerde 40 ton altın var' denmişti ev sahibi konuştu

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok".

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