Otoyollarda hayat kurtaran döner bariyer sistemi

Trafik kazalarının azalması ve buna bağlı olarak otoyol güvenliğinin artması için çalışmalar yapan ETI, birkaç ay önce duyurduğu döner bariyer sistemini pilot bölgeyle birlikte hayata geçirdi.

İstatistik kurumlarının yaptığı açıklamalar, dünya genelinde ölümcül trafik kazalarının hayli fazla olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla birçok farklı kurum ve kuruluş bu oranı düşürmek için çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda ETI tarafından geliştirilen ilk döner bariyer sistemi Malezya'nın Selangor eyaletinde kuruldu. Subang havaalanına giden yol üzerine konumlandırılan özel bariyer sistemi, trafik kazalarındaki ilk fiziksel darbeyi absorbe ederek sürücü ve yolculara zarar gelmesini önlüyor. Elbette amaç yalnızca bu değil; döner bariyerler, otomobillerin de zarar görmesini önlüyor.

Güvenlik şirketlerine göre şu an halihazırda otoyollarda kullanılan bariyer sistemi kazalar üzerindeki etkiyi önemli bir oranda artırıyor. Bariyer sisteminin tamamı çelikten imal edilmiş. Yani aslında fotoğrafta görülen sarı silindirlerin iç kısmında da çelik malzeme kullanılıyor.

Dıştaki plastik silindirler fiziksel darbeleri emerek hasarın en aza inmesini sağlıyor. Subang yolundaki pilot bölgede başarıya ulaşılması durumunda sistemin birçok farklı bölgeye uygulanması bekleniyor.