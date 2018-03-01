Otoyolda heyelan: İstanbul istikameti kapandı!

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul mahallesi arasındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.