Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda, trafikteki araçların arasında da defalarca hem “drift” yaptı hem de “makas” atarak terör estirdi. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Ceza yersin uyarısı yapanları da "cezadan korksak trafiğe çıkmazdık" diye tersledi...