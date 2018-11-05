Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

Trafik teröristlerinin sonu gelmiyor... Yer İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkisi... Drift yapan sürücü kendisini uyaranlara kızıp silahla havaya ateş açtı makas ata ata gitti... Bir ceza uyarısı yapanlarla da dalga geçti...

Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda, trafikteki araçların arasında da defalarca hem “drift” yaptı hem de “makas” atarak terör estirdi. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Ceza yersin uyarısı yapanları da "cezadan korksak trafiğe çıkmazdık" diye tersledi...

15
Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu mevki'inde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık camından çıkarttığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti.

25
Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkiinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere mevki'inde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.

35
Otoyol teröristi! E-5'te drift yaptı silahla ateş açtı 'cezadan korksak'...

Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün E-5 Karayolu’nda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro