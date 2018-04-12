Otoparkta ilişkiye girerken yakalandı!

Bad Girls Club programı ile adını duyuran 27 yaşındaki Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Vargas, geride bıraktığımız ayın ilk günlerinde, Florida’da erkek arkadaşı ile oral ilişkiye girerken polise tarafından yakalanıp tutuklandı. Polis yetkilileri, Nicole’u 23 yaşındaki erkek arkadaşı Colton Voegele ile ana yola bir kaç metre mesafede bulunan bir apartmanın otoparkında çıplak vaziyette oral ilişki yaşarken gözaltına aldı. Çevrede bu durumu gören ve onları uyaran insanlarla da tartışan ve hatta şiddet uygulayan Nicole üstsüz bir şekilde polis tarafından gözaltına alındı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI: Polis tarafından sadece üzerinde kısa bir şort olduğu halde kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğrafları çekilen Nicole’nın ilişkiye girerken kendilerini gören bir vatandaş tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Nicole, 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.