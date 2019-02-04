Otomotiv sektöründe sert düşüş yüzde 58 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği ocak ayına ilişkin sektör rakamlarını paylaştı. Buna göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu.

Geçen sene 26.611 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı.

2019 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %58,2 , 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %64,7 ve 2000 cc üstü otomobillerde %56,9 azalış izlendi. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR ALINDI

2019 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %56,57'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,55'e geriledi.

2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %81,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (6.220 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,7 pay, 5.349 adet) oldu.

2019 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,86 pay ile Van (2.337 adet), ardından %14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), %9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve %6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı