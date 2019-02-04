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Otomotiv sektöründe sert düşüş yüzde 58 azaldı

Otomotiv sektöründe sert düşüş yüzde 58 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 12:05 - Güncelleme: 04-02-2019 12:05

Otomotiv Distribütörleri Derneği ocak ayına ilişkin sektör rakamlarını paylaştı. Buna göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu.

Geçen sene 26.611 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı.

2019 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %58,2 , 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %64,7 ve 2000 cc üstü otomobillerde %56,9 azalış izlendi. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR ALINDI
2019 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %56,57'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,55'e geriledi.

2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %81,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (6.220 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,7 pay, 5.349 adet) oldu.

2019 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,86 pay ile Van (2.337 adet), ardından %14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), %9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve %6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D. 04 Şubat 2019 12:09 İyi oldu 2. El araçlarda millet ucmuş.

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