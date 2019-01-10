Otomotiv devi Ford fabrika kapatmaya hazırlanıyor

Otomotiv devi Ford bir dizi yenilik yapmaya hazırlanıyor. Ancak kâr elde edilmek için yapılan yeniliklerde fabrika kapatmak ve işten çıkarmalarda söz konusu.

Ford, eskiyen model serisi ve Brexit dolayısıyla daha da kötüleşebilecek İngiltere'de daralan piyasadan dolayı güçlük çekiyor. Önemli kısmı Almanya, İngiltere ve İspanya'da olmak üzere Avrupa'dan 45,000 kişiyi istihdam eden şirket, model serisinin daha az karlı olanlarını sonlandırmak ve Rusya'daki ortak girişimini gözden geçirmeyi planlıyor.

Şirket, Amerika'da halihazırda birkaç sedan modelini sonlandırıyor.

Ford'un Avrupa başkanı Steven Armstong, Perşembe günü verdiği mülakatta, "İşletme performansında kademe atlamak istiyoruz," dedi ve "Tüm bölgede önemli bir etki olacak. Fabrika kapama dahil tüm seçeneklere bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu adım, temel teknolojik değişiklikler, sıkılaştırılan çevre düzenlemeleri ve ticaret gerginliklerinden kaynaklanan güçlüklerle mücadele etmek durumunda olan geleneksel otomobil üreticileri için diğer bir baskı işaretini gösteriyor. Brexit de, İngiltere ve kıta Avrupa arasındaki güçlü ekonomik bağlardan dolayı Avrupa oto üreticileri için özel bir zorluk teşkil ediyor.