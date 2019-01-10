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Otomotiv devi Ford fabrika kapatmaya hazırlanıyor

Otomotiv devi Ford fabrika kapatmaya hazırlanıyor

Brexit yüzünden en büyük pazarı olan İngiltere'yi kaybetme tehlikesi ile karşılaşan Ford, eskiyen model serisi ve sektördeki teknolojik değişiklikler nedeni ile zor günler yaşıyor. Fabrika kapatmayı düşünen şirket binlerce çalışanını şirketten çıkarmayı gündemine aldı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 16:40 - Güncelleme: 10-01-2019 16:40

Otomotiv devi Ford bir dizi yenilik yapmaya hazırlanıyor. Ancak kâr elde edilmek için  yapılan yeniliklerde fabrika kapatmak ve işten çıkarmalarda söz konusu.

Ford, eskiyen model serisi ve Brexit dolayısıyla daha da kötüleşebilecek İngiltere'de daralan piyasadan dolayı güçlük çekiyor. Önemli kısmı Almanya, İngiltere ve İspanya'da olmak üzere Avrupa'dan 45,000 kişiyi istihdam eden şirket, model serisinin daha az karlı olanlarını sonlandırmak ve Rusya'daki ortak girişimini gözden geçirmeyi planlıyor.

Şirket, Amerika'da halihazırda birkaç sedan modelini sonlandırıyor.

Ford'un Avrupa başkanı Steven Armstong, Perşembe günü verdiği mülakatta, "İşletme performansında kademe atlamak istiyoruz," dedi ve "Tüm bölgede önemli bir etki olacak. Fabrika kapama dahil tüm seçeneklere bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu adım, temel teknolojik değişiklikler, sıkılaştırılan çevre düzenlemeleri ve ticaret gerginliklerinden kaynaklanan güçlüklerle mücadele etmek durumunda olan geleneksel otomobil üreticileri için diğer bir baskı işaretini gösteriyor. Brexit de, İngiltere ve kıta Avrupa arasındaki güçlü ekonomik bağlardan dolayı Avrupa oto üreticileri için özel bir zorluk teşkil ediyor.

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  • CAFER UYSAL 10 Ocak 2019 16:53 DAHA DÜŞÜK MALİYET İŞ GÜCÜ İLE TÜRKİYEDE ÜRETEBİLİR

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