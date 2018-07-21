Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

İzmir'de otomobilini yıkatırken israf edilen sudan etkilenen makine mühendisi girişimci, bir aracın yıkanması için harcanan suyla 15 aracın yıkanmasını sağlayan sistem geliştirdi.

İki yıl önce otomobilini yıkatmak için oto yıkamacıya giden Caner Özer, aracı yıkanırken çok fazla suyun israf edildiğini gördü. Eve geldiğinde suların kesik olması nedeniyle iki gün boyunca ikiz bebeklerinin temizlik ihtiyaçlarını asgari miktarda suyla karşılamak zorunda kalan Özer, önemini yaşayarak anladığı suyun israf edilmesini engellemek için sistem tasarladı. Twitter

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Özer, bir aracın temizlenmesi için gerekli bez, elektrikli süpürge, basınçlı su tabancası gibi tüm ekipmanı tasarımında topladı. Bu yöntemdeki basınçlı su tabancası kirin aracın yüzeyden kabartılması sağlayacak basıncı en az suyu kullanarak yapıyor. Tabancanın ucuna takılan başlık, aracın boyutu ve kirlerinin zorluğuna göre farklılık gösteriyor.



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Sistemle basınçlı oto yıkama yönteminde bir araç için harcanan 60 litre yerine yıkama 4 litre su ile yapılabiliyor. Böylece 1 araç için harcanan suyla 15 araç yıkanabiliyor. Twitter

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