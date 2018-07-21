Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

İzmir'de otomobilini yıkatırken israf edilen sudan etkilenen makine mühendisi girişimci, bir aracın yıkanması için harcanan suyla 15 aracın yıkanmasını sağlayan sistem geliştirdi.

Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

İki yıl önce otomobilini yıkatmak için oto yıkamacıya giden Caner Özer, aracı yıkanırken çok fazla suyun israf edildiğini gördü. Eve geldiğinde suların kesik olması nedeniyle iki gün boyunca ikiz bebeklerinin temizlik ihtiyaçlarını asgari miktarda suyla karşılamak zorunda kalan Özer, önemini yaşayarak anladığı suyun israf edilmesini engellemek için sistem tasarladı.

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Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

Özer, bir aracın temizlenmesi için gerekli bez, elektrikli süpürge, basınçlı su tabancası gibi tüm ekipmanı tasarımında topladı. Bu yöntemdeki basınçlı su tabancası kirin aracın yüzeyden kabartılması sağlayacak basıncı en az suyu kullanarak yapıyor. Tabancanın ucuna takılan başlık, aracın boyutu ve kirlerinin zorluğuna göre farklılık gösteriyor.

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Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

Sistemle basınçlı oto yıkama yönteminde bir araç için harcanan 60 litre yerine yıkama 4 litre su ile yapılabiliyor. Böylece 1 araç için harcanan suyla 15 araç yıkanabiliyor.

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Otomobilini yıkarken ilham aldı apartmanın bodrumunda icat etti!

PROTOTİPİ APARTMANIN BODRUMUNDA YAPTI: Makine mühendisi Caner Özer, AA muhabirine, umarsız harcanan suyun insanların günlük hayatında ne kadar önemli olduğunu fark ettikten sonra bir mühendis olarak oto yıkamalardaki su israfına çözüm bulmak için kolları sıvadığını anlattı.

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