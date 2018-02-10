Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Samsunlu motor ustası Onur Şirin otomobilini şehitlerin isimleriyle donattı.

Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Samsunlu motor ustası Onur Şirin'in, dışını tamamen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve terörle mücadelede şehit düşen 350 kişinin ismi ile donattığı otomobili ilgi çekiyor. Eski Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Şirin, FETÖ'nün darbe girişiminde ve terörle mücadelede şehit olanlardan bazılarının isimlerini otomobilinin kaportasına yazdı. Kırmızı renkli otomobilin ön ve arka camlarını ay yıldızla kaplayan Onur Şirin, yan camlarını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafları ve F-16 savaş uçağının fotoğrafıyla süsledi.

16
Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Şirin, yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele kapsamında verilen şehitlerin haberlerini aldıkça büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Şehitlerin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Onur Şirin, "Şehitlerimizin adlarının unutulmaması için otomobilimi onların adları ile donattım. Şehitlerimiz sayesinde Türkiye'nin bölünmediğini sokaktaki vatandaşlarımıza tekrar tekrar hatırlatmak istedim." dedi.

26
Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Otomobilini görenlerin şaşırdığına, hatta durdurup fotoğrafını çekenler de olduğuna işaret eden Şirin, "Bana teşekkür eden insanlar, alnımdan öpen yaşlı teyzelerimiz var. Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın ama onlar, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etti." ifadesini kullandı.

36
Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Vatandaşlar da şehitlerin adının unutulmaması için otomobilini şehitlerin adı ile donatan Onur Şirin'i tebrik etti.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat