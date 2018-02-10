Otomobilini şehit isimleriyle kapladı

Otomobilini görenlerin şaşırdığına, hatta durdurup fotoğrafını çekenler de olduğuna işaret eden Şirin, "Bana teşekkür eden insanlar, alnımdan öpen yaşlı teyzelerimiz var. Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın ama onlar, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etti." ifadesini kullandı.