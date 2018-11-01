Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda giderken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki kişilerin kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. E posta ile ihbarı alan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.



