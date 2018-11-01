Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı

Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Bursa'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, yönetimindeki 16 AY 584 plakalı otomobile iple bağlanan köpeği dakikalarca sürükledi.

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Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda giderken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki kişilerin kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. E posta ile ihbarı alan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

Bursa'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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