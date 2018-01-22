Otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında asker konvoyu sırasında seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan bir kişi, yaklaşık 500 metre otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk yaptı. Soğuk havaya aldırmayan şahıs otomobilin üzerinde "En Büyük Asker Bizim Asker" sloganı atarak gözlerden kayboldu. Tehlikeli yolculuk çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile an ve an kaydedildi.

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