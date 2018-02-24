Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44), hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları kazanın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir genç kız, cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.