Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44), hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları kazanın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir genç kız, cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44), hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları kazanın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir genç kız, cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.

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Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Fazıl B.'nin yönetimindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karabulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

Fazıl B.'nin otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. İsim öğrenilemeyen genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantayla kapattı. Karabulut'un cesedi morga kaldırılırken, Fazıl B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Otomobilin çarptığı yaya öldü araçtakiler şoka girdi

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