Otomobili, içindeki çocukla birlikte kaçırıp nehre attılar!

Galler’de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık vakası yaşandı. Ülkenin Cardigan kentinde bir otomobili, içindeki iki yaşındaki Kiara ile birlikte kaçıran hırsızlar, daha sonra otomobili küçük kızla birlikte nehre attı. Minik Kiara, hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Dyfed-Powys Polisi yetkilileri, kaçırılan gümüş renkli Mini Cooper marka otomobilin Teifi nehrinde bulunduğunu açıkladı. Otomobil kaçırıldıktan kısa bir süre sonra Facebook üzerinden de kayıp otomobil ve içindeki Kiara ile ilgili duyurular paylaşıldı. Bölge sakinleri de konuyla ilgili arama çalışmalarına destek oldu.

2 yaşındaki Kiara'nın annesi Kim Rowland, "Kızım da kaçırılan otomobilin içindeydi, görenler lütfen bana bildirsin" yazarak Facebook'takilerden de yardım istedi.

Kaçırıldıktan yaklaşık 2 saat sonra civardaki Teifi nehrine atılmış halde bulunan kayıp otomobilin içinde Kiara’nın da bulunduğu anlaşıldı. Küçük kız bölgeye intikal eden helikopterlerle hastaneye taşındı. Batık otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, üçüncü yaş gününe günler kala hayatını kaybetti.

2 yaşındaki Kiara Moore’un öldüğünü babası Baba Jet Moore duyurdu. Acil servis çalışanlarının ve kurtarma ekiplerinin üstün çabalarına teşekkür eden Moore, “Kiara’nın harika ancak ne yazık ki kısa bir hayatı oldu” dedi.

Konuyla ilgili henüz yakalanan olmazken, polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Talihsiz Kiara, nehre atılan otomobilden sağ olarak kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.