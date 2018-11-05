Otomobilde model model indirimli fiyatlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimleri sonrası bir dizi sektörden arka arkaya indirim haberi geldi. ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak.

Otomobilde model model indirimli fiyatlar

Vergi indirimine göre değeri 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45 olan ÖTV yüzde 30’a indirildi. 70 bin liraya satılan bir arabanın değeri indirimden önce 120 bin lirayken, indirimden sonra 107 bin liraya düşecek.

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Otomobilde model model indirimli fiyatlar

70 bin liraya satılan bir arabanın değeri indirimden önce 120 bin lirayken, indirimden sonra 107 bin liraya düşecek. İşte otomobil markalarına yansıyan model model indirimler...

Mercedes B180

Eski Satış Fiyatı: 209.300 TL

Yeni Satış Fiyatı: 188.370 TL

İndirim Miktarı: 20.930 TL

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Otomobilde model model indirimli fiyatlar

BMW 118i

Eski Satış Fiyatı: 204.600 TL

Yeni Satış Fiyatı: 184.140 TL

İndirim Miktarı: 20.460 TL

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Otomobilde model model indirimli fiyatlar

Jeep Renegade

Eski Satış Fiyatı: 177.750 TL

Yeni Satış Fiyatı: 159.975 TL

İndirim Miktarı: 17.775 TL

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