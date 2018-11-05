Otomobilde model model indirimli fiyatlar

Vergi indirimine göre değeri 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45 olan ÖTV yüzde 30’a indirildi. 70 bin liraya satılan bir arabanın değeri indirimden önce 120 bin lirayken, indirimden sonra 107 bin liraya düşecek.
70 bin liraya satılan bir arabanın değeri indirimden önce 120 bin lirayken, indirimden sonra 107 bin liraya düşecek. İşte otomobil markalarına yansıyan model model indirimler...
Mercedes B180
Eski Satış Fiyatı: 209.300 TL
Yeni Satış Fiyatı: 188.370 TL
İndirim Miktarı: 20.930 TL
BMW 118i
Eski Satış Fiyatı: 204.600 TL
Yeni Satış Fiyatı: 184.140 TL
İndirim Miktarı: 20.460 TL
Jeep Renegade
Eski Satış Fiyatı: 177.750 TL
Yeni Satış Fiyatı: 159.975 TL
İndirim Miktarı: 17.775 TL
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