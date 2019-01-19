Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

BELÇİKA Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da yapılan fuar, 97'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuarda sergilenen araçlar insanın gözünü kamaştırdı.

Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği fuar başladı. Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da yapılan fuar, 97'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın önde gelen motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuarda sergilenen araçlar insanın gözünü kamaştırdı, içini yaktı.

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Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet ile birlikte konsept araçlar da beğeniye sunuluyor. Ziyaretçilerin hayranlık ederek gezdiği fuar için bu yıl beklenen ziyaretçi sayısı ise 500 binin üzerinde.

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Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

Alman devi Volkswagen Maserati'ye kadar yüzlerce araç yeni modelleri ile sergilendi. Yeni model araçlarda dikkat çeken detay ise artık araçların otonom özelliğinde üretilmesi oldu.

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Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

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