Otomobil tutkunlarına müjde Brüksel otomobil fuarı başladı

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği fuar başladı. Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da yapılan fuar, 97'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın önde gelen motorlu taşıt üreticilerinin katıldığı fuarda sergilenen araçlar insanın gözünü kamaştırdı, içini yaktı.

Toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet ile birlikte konsept araçlar da beğeniye sunuluyor. Ziyaretçilerin hayranlık ederek gezdiği fuar için bu yıl beklenen ziyaretçi sayısı ise 500 binin üzerinde.