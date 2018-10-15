Otomobil kullanmayı öğrenirken markete daldı! O anlar kamerada

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede okuyan 19 yaşındaki Esra Ayşe Bulut, otomobil sürmeyi öğrenmek için sabah saatlerinde babası Tekin Bulut ile birlikte 34 NA 7439 plakalı hafif ticari araca bindi. Semtin ara sokaklarında babasından sürüş eğitimi alan genç kız, evinin sokağına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Paniğe kapılan genç kız, fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından da sokaktaki markete daldı. Kaza sonucu genç kız panikle araçtan inerken, babası da direksiyon başına geçerek geri manevra yaptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızın kontrolündeki araç önce kaldırıma çarpıyor. Kaldırımdan yön değiştiren araç ardından markete dalıyor. Araç dondurma dolabına çarparak duruyor. Marketin ön tarafı komple dağılıyor ve içeride oturan kadın ise büyük şok yaşıyor. Kaza sonrası aracın silecekleri çalışıyor ve lastikleri dönmeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra ise genç kız panikle araçtan iniyor. Kız marketin önünde şok yaşarken, babası da araca binerek geri manevra yapıyor. Kazayı gören ve duyan mahalleli ise koşarak markete geliyor.

  • Güncel 15 Ekim 2018 12:40
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